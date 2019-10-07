- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، اليوم، فوز الأمريكيين "ويليام كايلن وجريج سيمنزا" والبريطاني "سير بيتر راتكليف" بجائزة نوبل للطب لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين، وتتكيف مع مستوياته.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن لجنة الجائزة، أن معرفة هذه الآليات مهمة لعلاج أمراض عديدة.
وأوضحت أن هذا الاكتشاف مهّد الطريق لاستراتيجيات واعدة للغاية لمكافحة فقر الدم والسرطانات والعديد من الأمراض الأخرى.جائزة نوبل نوبل
أمريكيان وبريطاني يفوزون بـ"نوبل" للطب 2019وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-07
أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، اليوم، فوز الأمريكيين "ويليام كايلن وجريج سيمنزا" والبريطاني "سير بيتر راتكليف" بجائزة نوبل للطب لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين، وتتكيف مع مستوياته.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن لجنة الجائزة، أن معرفة هذه الآليات مهمة لعلاج أمراض عديدة.
وأوضحت أن هذا الاكتشاف مهّد الطريق لاستراتيجيات واعدة للغاية لمكافحة فقر الدم والسرطانات والعديد من الأمراض الأخرى.
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
01:53 PM
اكتشفوا آليات تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين
أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم، اليوم، فوز الأمريكيين "ويليام كايلن وجريج سيمنزا" والبريطاني "سير بيتر راتكليف" بجائزة نوبل للطب لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين، وتتكيف مع مستوياته.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن لجنة الجائزة، أن معرفة هذه الآليات مهمة لعلاج أمراض عديدة.
وأوضحت أن هذا الاكتشاف مهّد الطريق لاستراتيجيات واعدة للغاية لمكافحة فقر الدم والسرطانات والعديد من الأمراض الأخرى.
، أمريكيان وبريطاني يفوزون بـ"نوبل" للطب 2019 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكيان وبريطاني يفوزون بـ"نوبل" للطب 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.