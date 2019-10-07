، أمير جازان بالنيابة يدشن الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - المشروع مقام على مساحة إجمالية بلغت نحو 80 ألف متر مربع

دشن أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، صباح اليوم الاثنين، مشروع الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جازان.

وقام الأمير "محمد"، فور وصوله، بقص الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المشروع، مستمعاً لشرح مفصل من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان عن مشروع الواجهة البحرية.

ويقام المشروع على مساحة إجمالية بلغت نحو 80 ألف متر مربع، ويتضمن ممراً للمشاة على البحر، وممرات مشاة داخلية ومواقف للسيارات ودورات مياه ومنطقة ألعاب ومصلى مفتوحاً.

وقال أمين منطقة جازان: إن إجمالي مساحة المسطحات الخضراء بالمشروع بلغت 28 ألف متر مربع، وممشى رئيس على البحر بطول 1100 متر طولي وبعرض 10 أمتار، ومماشي داخلية بطول إجمالي 2800م، وبمساحة إجمالية 30 ألف متر مربع، إلى جانب 14 دورة مياه للرجال والنساء، و13 مظلة مزودة بإنارة داخلية.

وقام الأمير "محمد" بجولة ميدانية على المشروع، معرباً عن سعادته بتدشين المشروع بما يحتويه من خدمات لمرتاديه من أبناء وزوار المنطقة.

ووجّه الأمير "محمد"، أمين منطقة جازان، ومنسوبي الأمانة وكل القطاعات الحكومية، بمضاعفة الجهود لإنجاز جميع المشروعات المعتمدة وتنفيذها في الوقت المحدد، مؤكداً أهمية المتابعة الدائمة للمشروعات، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق ما فيه الخير.

وحضر حفل التدشين وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وعدد من المسؤولين.

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أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز جازان