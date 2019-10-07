“حالاً” رابط نتائج قياس 1441 بالسعودية عبر qiyas الموقع الرسمي / إعلان نتائج اختبار...

يعتبر نظام قياس من الأنظمة، التي تضعها المملكة العربية السعودية، في مقدمة الخطط للتطوير والإصلاح التعليمي، لتتميز عن غيرها من الدول، وتحسن من مستوي الطالب والمعلم السعودي، ويعمل نظام قياس على معرفة وتنمية قدرات الطالب في جميع مراحل التعليم، حتي وصوله إلي الجامعة وكذالك قياس كفاءة المعلم للنهوض بالعملية التعليمية في كافة مراحلها.

المركز الوطني للقياس والتقويم، قام مركز قياس بالإعلان منذ قليل عن نتائج اختبار القدرة المعرفية للمستفيدات، عبر رابطه الموضح بالمقال من خلال رقم الهوية، وقد أكد الموقع على ضرورة قيام المتقدمات لاختبار القدرة المعرفية بالدخول للموقع ومعرفة النتائج.

رابط الاستعلام عن نتائج القدرة المعرفية 1441 هجرياً

الدخول على رابط نتائج “قياس” برقم الهوية الوطنية.

تم تحديد موعد إجراء اختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات، على أن يكون في 8/10/2019 للجميع، مع استمرار التسجيل لهذه الاختبارات عبر الموقع الرسمي لقياس، ويعتبر هذا الاختبار من أهم الشروط الواجب اجتيازها للحصول على رخصة معلم.

إلغاء اختبار القدرات لطلاب المرحلة الثانوية، حالة من البحث حول صحة أنباء إلغاء اختبار القدرات لطلاب المرحلة الثانوية، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة التعليم دراسة إلغاء هذا الاختبار، تنفيذا لمرحلة التطوير ولمواكبة رؤية 2030 التي تتخذها المملكة خلال هذه الفترة لتطوير كافة مؤسسات المملكة.

اختبار القدرات العامة الورقية الفترة الأولي والثانية للطالبات، حيث تبدأ الطالبات بالتسجيل للفترة الأولي من يوم الإثنين 29 يوليو حتي 1 سبتمبر، والتسجيل على الفترة الثانية يبدأ في 29 يوليو حتي 19 يناير 2020.

شرح تفصيلي لكيفية التسجيل في اختبارات قياس

مواعيد التسجيل لاختبارات القدرات العامة “ورقي”

اختبار القدرات العامة عبر رابط قياس، حيث يتم البدء من يوم الإثنين 18 ذي القعدة التسجيل لاختبار القدرات العامة “ورقي” لطلاب الثانوية، ويقوم الطالب بالتسجيل عبر قياس لاختبار القدرات العامة، حيث يلزم إحتياز هذ الاختبار لدخول المرحلة الجامعية، ونوضح لطلابنا الأعزاء رابط التسجيل لاختبار القدرات العامة 1440.

رابط التسجيل لاختبار القدرات العامة

فترات التسجيل على اختبار القدرات العامة

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للتعرف على المعلومات الكاملة لاختبار القدرة المعرفية شاهد هذا الفيديو

ويعتبر المركز الوطني للقياس والتقويم من أهم الهيئات في السعودية، حيث بدأ العمل بالهيئة في 19 جمادي الأول 1421، ثم تم تعديل المسمي إلي هيئة التقويم والتعليم في 30 رجب 1437 هجرياً، حيث تتخصص الهيئة في تقييم وتقويم العملية التعليمية، في التعليم العام والعالي مع قياس كفاءة المعلمين ومستوي الطلاب.

الإستعلام عن نتائج قياس 1440 الإختبار التحصيلي من خلال الرابط التالي

رابط قياس للإستعلام عن نتائج الإختبار التحصيلي.

قد يهمك التعرف على نتائج إختبارات قدرات الطلاب وموهبة وإبدع الطلاب من المرحلة الإبتدائية حتي الثانوية وكفاءة المعلمين، الدخول على رابط مقياس الموهبة والإبداع أو الرابط إستعلام نتائج قياس 1440، حيث ظهرت بالفعل النتائج من خلال الرابط الموضح، حيث يعتبر قياس موهبة وإبداع الطلاب في مختلف المراحل هي الطريقة الصحيحة لتنمية مهاراتهم والإستفادة منها، ويعتبر تقييم المعلمين من الشروط الأساسية للعمل في مجال التعليم بالمملكة، حيث يتم عمل تقارير سنوية توضح مستوي المعلم ومدي كفاءته.

كيفية الإستعلام على نتائج قياس

يتم الدخول عبر الرابط المخصص لمعرفة نتائج قياس، سواء قدرات الطلاب أو كفاءة المعلمين، وذلك من خلال الدخول علي صفحة المعلومات الشخصية على الرابط ثم تحديد نتائج القدرات المراد البحث عنها ثم الضغط على بحث، حيث كان في السابق برقم الهوية ولكن ضمان للخصوصية تم التغير إلي ماسبق.

إختصاصات المركز الوطني للقياس

1- يختص المركز بالعمل على تسجيل الإختبارات والقدرات للطلبة والمعلمين.

2- قياس القدرات للطلاب للإلتحاق بالجامعات السعودية.

3- التدريب على مختلف الإختبارات سواء للطالب أو المعلم.

4- الإستعلام عن نتائج الإختبارات للقدرات للطلاب وكفاءة المعلمين.