شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان والان مع التفاصيل

أعلن الديوان الملكي السعودي، قبل قليل اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019، وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.

وذكر بيان مقتضب للديوان نشرته وكالة "واس" الرسمية أنه سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.