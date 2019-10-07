حساب المواطن يرد على مواطنة راتبها 3 آلاف ريال ولا تتلقى الدعم

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على مواطنة تعمل في القطاع الخاص براتب 3 آلاف ريال ولم يتم إيداع الدعم لها موضحًا المتطلبات اللازمة لاستكمال عملية التسجيل.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم المستفيد، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج إنه في حال عدم وجود عقارات باسم المستفيد فلا يوجد ما يبرر إرفاق مستندات الملكية.

Advertisements

وفي سياق ذي صلة كشف حساب متابعات الخليج 365 عن موقف المتقدمين باعتراضات على عدم الأهلية بالقول: في حال تم قبول الاعتراض قبل تاريخ 10 أكتوبر سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد الرئيسي عن طريق زيارة حسابه ثم الدخول إلى (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر.

من جهة أخرى أوضح حساب متابعات الخليج 365 أن قيمة الدعم لرب الأسرة تتأثر بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.

هذا ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين يوم العاشر من الشهر الجاري.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.