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مدير الشؤون الأمنية بمحايل ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد عسيري
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
أدى مدير الشؤون الأمنية بمحافظة محايل أحمد بن عبدالعزيز آل ملحم اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول شعبان بن أحمد شعبان عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.
ونقل آل ملحم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –لذوي الشهيد وأسرته.
ونقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، سائلًا الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
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