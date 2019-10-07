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2019-10-07 المواصفات تكشف عن مستويات استهلاك المياه في الأدوات الصحية متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة ” إنفوجرافيك ” ، كشفت فيه عن مستويات استهلاك المياه في الأدوات الصحية. Advertisements وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مستويات استهلاك المياه تبلغ ٣ مستويات، وتأتي كالتالي : الأعلى ترشيدًا (أ).

الأقل ترشيدًا (ب).

غير المرشّدة (ج).







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