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أمانة عسير تغلق 219 منشأة مخالفة وتتلف 3 آلاف كجم مواد فاسدة
خلال الشهر الماضي
متابعات الخليج 365 - واس
أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الشهر الماضي 219 محلاً تجارياً مخالفاً, وإتلاف أكثر من 3 آلاف كيلوجرام من المواد الغذائية الفاسدة, وذلك ضمن جهود الأمانة من خلال الحملات الرقابية المستمرة .
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه تم خلال الشهر الماضي رصد 1426 مخالفة صحية, وإغلاق 219 منشأة مخالفة للإشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 2815 جولة ميدانية قام بها المراقبين, بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وتعزيز السلامة الغذائية، مما يساهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .
وأشار إلى أن المخالفات الصحية المرصودة تنوعت ما بين تدنّي مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الإشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.
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