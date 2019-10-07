البيئة: نسعى لتوطين تقنيات الزراعة العمودية بالمملكة

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - واس

أكد مدير الإدارة العامة للثروة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سليمان الخطيب، أن الوزارة تسعى لتوطين تقنيات الزراعة العمودية وإدخال أصناف زراعية ذات قيمة اقتصادية وغذائية عالية في السوق السعودي.

وأوضح الخطيب خلال زيارته لمقر شركة بنلتي في سان فرانسسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، برفقة وفد من المملكة ضم ممثلين من الخطوط السعودية للتموين برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للخدمات سلطان البوق، أن الزيارة هدفت إلى مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين لتوطين تقنيات الزراعة العمودية وإدخال أصناف زراعية ذات قيمة اقتصادية وغذائية عالية مثل الكرنب الصيني وأوراق الخردل الياباني والشمر وأوراق الشمندر وأنواع الخس المختلفة في السوق المحلي.

وبين أنه يمكن عبر هذه التقنية التحكم في الإضاءة ومركبات التغذية لزيادة المكونات الغذائية وتحسين الطعم والقوام وزيادة مدة حفظ المنتجات الزراعية التي تعد صحية وآمنة وخالية من متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى.

وأشار الخطيب إلى أنه طُرح على طاولة المناقشات إنشاء مزرعتين للزراعة العمودية بالمملكة تديرها شركة بنلتي، وتوقيع اتفاقية إطارية بين شركة بنلتي والخطوط السعودية للتموين لاستفادة الأخيرة من منتجات هذه المزارع لتموين وجبات الركاب.







