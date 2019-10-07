فلكية جدة: ذروة شهب التنين 2019 في سماء المملكة.. غداً

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - جدة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد مساء الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 ذروة تساقط شهب التنين في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة دون الحاجة لأجهزة رصد خاصة.

وأضاف أن هذه الشهب والتي تسمى أيضا ” التنينيات” تنشط سنوياً في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر وبعكس العديد من زخات الشهب التي ترصد بعد منتصف الليل فإن نقطة تساقط شهب التنين تكون مرتفعة بعد غروب الشمس وبداية الليل.

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وسيكون أفضل وقت لمراقبتها مباشرة بعد حلول الظلمة من موقع مظلم تماماً بعيداً عن أضواء المدن (وليس من المنزل) والنظر باتجاه الأفق الشمالي لقبة السماء.

وفي هذه السنة سيكون القمر الأحدب المتزايد موجود في قبة السماء بالتزامن مع ذروة شهب التنين ما سيؤثر في رصد الشهب الخافتة، وسوف يغرب بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي.

أما بالنسبة لعدد الشهب المتساقطة فلا يمكن تحديد ذلك بشكل دقيق ففي بعض الأحيان لا يتعدى عددها حفنة قليلة ولكن يجب مراقبتها للتأكد من ذلك.

وبشكل عام شهب التنين تتساقط بمعدل حوالي 10 شهب بالساعة الواحدة ومصدرها الجزئيات الغبارية المنتشرة على طوال مدار المذنب ” جياكوبوني زينر” والذي اكتشف للمرة الأولى في العام 1900.







