الان تتابع أمانة عسير: إغلاق 219 منشأة مخالفة وإتلاف 3 أطنان مواد فاسدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365
أغلقت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال سبتمبر الماضي، 219 محلاً تجارياً مخالفاً, وإتلاف أكثر من 3 آلاف كيلوجرام من المواد الغذائية الفاسدة, وذلك ضمن جهود الأمانة من خلال الحملات الرقابية المستمرة.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه تم خلال سبتمبر الماضي رصد 1426 مخالفة صحية, وإغلاق 219 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 2815 جولة ميدانية قام بها المراقبين, بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وتعزيز السلامة الغذائية، مما يساهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.
وأشار إلى أن المخالفات الصحية المرصودة تنوعت ما بين تدنّي مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض العمالة لعمل المراقبين الصحيين، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الإشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير: إغلاق 219 منشأة مخالفة وإتلاف 3 أطنان مواد فاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.