شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلن الديوان الملكي اليوم (الاثنين) وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود. وكشف الديوان الملكي في بيان له اليوم أنه ستتم الصلاة على الفقيدة اليوم الموافق 1441/2/8 بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، داعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.