شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن عبدالعزيز يدشن الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي في جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

دشن أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم (الاثنين)، مشروع الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.

وقام فور وصوله بقص الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المشروع، مستمعاً لشرح مفصل من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان عن مشروع الواجهة البحرية، الذي يقام على مساحة إجمالية بلغت نحو 80 ألف متر مربع، ويتضمن ممر للمشاة على البحر، وممرات مشاة داخلية ومواقف للسيارات ودورات مياه ومنطقة العاب ومصلى مفتوح.

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وبيّن أمين منطقة جازان أن إجمالي مساحة المسطحات الخضراء بالمشروع بلغت 28000 متر مربع، إضافة إلى ممشى رئيسي على البحر بطول 1100 متر وبعرض 10 أمتار، ومماشٍ داخلية بطول 2800 متر، وبمساحة إجمالية 30.000 متر مربع، إلى جانب 14 دورة مياه للرجال والنساء، و13 مظلة مزودة بإنارة داخلية.

إثر ذلك، قام أمير جازان بالنيابة بجولة ميدانية على المشروع، معرباً عن سعادته بتدشين المشروع بما يحتويه من خدمات لمرتاديه من أبناء وزوار المنطقة.

ووجه الأمير محمد بن عبدالعزيز أمين منطقة جازان، ومنسوبي الأمانة وكافة القطاعات الحكومية، بمضاعفة الجهود لإنجاز جميع المشاريع المعتمدة وتنفيذها في الوقت المحدد، مؤكداً أهمية المتابعة الدائمة للمشاريع، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق ما فيه الخير.

حضر حفل التدشين وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وعدد من المسؤولين.