شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمفتي والعلماء وجمعاً من المواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم (الاثنين)، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

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وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير سعود بن فهد بن فيصل، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن ناصر بن سعود، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن فيصل بن سعد، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فيصل بن بندر، والأمير محمد بن نايف بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.