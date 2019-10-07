خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء وجمعا من المواطنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم، الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.

وفي بداية الاستقبال تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير سعود بن سعد والأمير خالد بن سعد والأمير سعود بن فهد والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير فهد بن مساعد بن سعود والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد والأمير سعود بن فهد بن فيصل والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان والأمير عبدالرحمن بن بندر والأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ناصر، والأمير سعود بن ناصر بن سعود والأمير عبدالعزيز بن سعد بن فيصل بن سعد، والأمير سعود بن بندر والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود، والأمير سعود بن سلمان، والأمير خالد بن فيصل والأمير محمد بن نايف بن عبدالله والأمير فواز بن بندر والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله.