السعودية | "المرشحة المثالية" رهان السينما السعودية في سباق الأوسكار

شكرا لقرائتكم "المرشحة المثالية" رهان السينما السعودية في سباق الأوسكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رشّحت السعودية فيلم "المرشحة المثالية" لتمثيلها في مسابقة الأوسكار للعام المقبل ضمن فئة الأفلام الأجنبية.

بطلة المرشحة المثالية

وتم اختيار هذا الفيلم بعد حضوره المميز في مهرجانات دولية حيث نافس على جائزة الأسد الذهبي بمهرجان البندقية السينمائي الدولي في أيلول/سبتمبر الماضي، مما شكل سابقة في تاريخ السينما السعودية.

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ويتطرق فيلم "المرشحة المثالية" للمخرجة السعودية هيفاء المنصور لموضوع تمكين المرأة عبر قصة طبيبة تتجاوز العوائق الاجتماعية وترشح نفسها للانتخابات.

والفيلم من بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض، ومن تأليف هيفاء المنصور بمشاركة براد نيمن. وتم تصويره داخل السعودية.

نجوم المرشحة المثالية في أحد المهرجانات الدولية

يذكر أن هيفاء المنصور سبق وأن شاركت في مسابقة الأوسكار عن فيلم "وجدة" عام 2013، بينما مثّل السعودية في الأوسكار عام 2017 فيلم "بركة يقابل بركة" للمخرج محمود صباغ.