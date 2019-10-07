، الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ،

محمد بن مسعود - الدمام - يصلى عليها اليوم بعد العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة

أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الاثنين بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الاثنين الموافق 8/ 2/ 1441هـ، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.الديوان الملكي المسجد الحرام