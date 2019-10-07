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أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الاثنين بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الاثنين الموافق 8/ 2/ 1441هـ، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.الديوان الملكي المسجد الحرام
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 02:35 PM
يصلى عليها اليوم بعد العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة
أعلن الديوان الملكي اليوم وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الاثنين بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
تفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الاثنين الموافق 8/ 2/ 1441هـ، بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
، الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ،
المصدر : الخليج 365
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