، مكة ..89  مدرسة تشارك ببطولة دوري المعلمين الثانية ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي عن انطلاق بطولة دوري المعلمين الثانية على كأس المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تحت شعار «همة حتى القمة»، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة .
وأوضح مساعد مدير تعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني، أن هذه البطولة دافع مهم ومحفز لكافة المعلمين على الاستمرار في ممارسة الأنشطة الرياضية، لاسيما وأن المنافسة ستكون إيجابية بين المعلمين، وهذا الأمر يدل على حرص الإدارة في تنوع وتعدد مثل هذه الأنشطة الرياضية التي تخدم وتفيد جميع المعلمين، مع دعمهم وتحفيزهم في مثل هذه اللقاءات المفيدة للجميع.
ولفت المشرف العام على البطولة رئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بتعليم مكة سعد الزهراني، إلى أن البطولة التي تستمر لمدة شهرين في نسختها الثانية تعد الأكبر على مستوى المملكة حيث تستهدف المعلمين الذي يصل عددهم إلى 1800 معلم يمثلون 89 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمدارس تعليم مكة، مشيراً إلى أن هذه البطولة تأتي تزامناً مع المناسبة الوطنية الغالية واحتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار "همة حتى القمة".
من جهة أخرى أعلن المركز الإعلامي للبطولة الاستعدادات الدقيقة لمجريات الدوري، حيث يتواجد في كل ملعب منسق إعلامي لنقل أحداث المباريات وربطها بالمركز إلكترونياً عبر نماذج خاصة لتسهيل عملية النشر في الإعلام الجديد.
ويشارك 21 حكماً مؤهلاً من ذوي الخبرة لقيادة هذه المباريات، حيث تصل المباريات باليوم الواحد إلى 16 مباراة تقام على 8 ملاعب، وبمتابعة مستمرة من مشرفي ملاعب أندية الحي.
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 02:30 PMمكة ..89 مدرسة تشارك ببطولة دوري المعلمين الثانية
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي عن انطلاق بطولة دوري المعلمين الثانية على كأس المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تحت شعار «همة حتى القمة»، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة .
وأوضح مساعد مدير تعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني، أن هذه البطولة دافع مهم ومحفز لكافة المعلمين على الاستمرار في ممارسة الأنشطة الرياضية، لاسيما وأن المنافسة ستكون إيجابية بين المعلمين، وهذا الأمر يدل على حرص الإدارة في تنوع وتعدد مثل هذه الأنشطة الرياضية التي تخدم وتفيد جميع المعلمين، مع دعمهم وتحفيزهم في مثل هذه اللقاءات المفيدة للجميع.
ولفت المشرف العام على البطولة رئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بتعليم مكة سعد الزهراني، إلى أن البطولة التي تستمر لمدة شهرين في نسختها الثانية تعد الأكبر على مستوى المملكة حيث تستهدف المعلمين الذي يصل عددهم إلى 1800 معلم يمثلون 89 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمدارس تعليم مكة، مشيراً إلى أن هذه البطولة تأتي تزامناً مع المناسبة الوطنية الغالية واحتفال المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التاسع والثمانين تحت شعار "همة حتى القمة".
من جهة أخرى أعلن المركز الإعلامي للبطولة الاستعدادات الدقيقة لمجريات الدوري، حيث يتواجد في كل ملعب منسق إعلامي لنقل أحداث المباريات وربطها بالمركز إلكترونياً عبر نماذج خاصة لتسهيل عملية النشر في الإعلام الجديد.
ويشارك 21 حكماً مؤهلاً من ذوي الخبرة لقيادة هذه المباريات، حيث تصل المباريات باليوم الواحد إلى 16 مباراة تقام على 8 ملاعب، وبمتابعة مستمرة من مشرفي ملاعب أندية الحي.
، مكة ..89 مدرسة تشارك ببطولة دوري المعلمين الثانية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مكة ..89 مدرسة تشارك ببطولة دوري المعلمين الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.