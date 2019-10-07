محمد بن مسعود - الدمام - 07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 02:29 PM عقب مناشدة الآباء بمعالجة منطقة الألعاب لتفادي السقوط بفناء المدرسة تجاوباً مع "الخليج 365".. روضة بمكة تفرش أرضيتها بالنجيل الصناعي تجاوباً مع "الخليج 365".. روضة بمكة تفرش أرضيتها بالنجيل الصناعي تجاوبت إدارة الروضة العشرين بمخطط 7 بالشرائع مع مناشدة أولياء أمور الطلاب والطالبات، والتي نقلتها "الخليج 365" بعنوان "أرضية خرسانية تُهدد طلاب الروضة العشرين بشرائع مكة".

وبحسب ما ذكره أولياء أمور فإن قيادة الروضة تولت إصلاح ووضع فرش من نوع النجيلة الزراعية الصناعية كحماية لطلاب وطالبات الروضة في حال سقوط أحدهم لا قدر الله، ولفت الأعمدة الحديدية بالفرش؛ تجنباً للإصابة.

وكانت "الخليج 365" تناولت في تقريرها بالصور خطورة السقوط في فناء المدرسة والذي يحوي ألعاباً تخص الأطفال، وتساعدهم في النمو الحركي والجسدي، وارتفاعها العالي مع وجود أرضية من الخرسان الصلب. الكلمات المفتاحية ، تجاوباً مع "الخليج 365".. روضة بمكة تفرش أرضيتها بالنجيل الصناعي ،

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