محمد بن مسعود - الدمام - 07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 02:24 PM شملت مجموعة من المراكز والأحياء وأدت لجريان الشعاب هطول أمطار على الطائف وعدد من محافظات الرياض أرشيفية Advertisements هطول أمطار على الطائف وعدد من محافظات الرياض هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف شملت أحياء المنطقة المركزية، وشارع حسان بن ثابت، والشهداء الشمالية والجنوبية والنزهة والشطبة، وبعض المراكز التابعة لها.

كما هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من محافظات منطقة الرياض شملت الغاط، والرين والحريق والمجمعة، وعدد من المراكز التابعة لها، سالت على إثرها بعض الشعاب. الكلمات المفتاحية ، هطول أمطار على الطائف وعدد من محافظات الرياض ،

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