شاهد: ميناء الملك عبد الله برابغ السعودي يستقبل إحدى أضخم السفن في العالم

أعلن ميناء الملك عبد الله برابغ، أمس الأحد، عن استقباله إحدى أضخم السفن، سفينة "MSC مينا"، والتي تتميز بقدرتها على خفض استهلاك الوقود لنقل كل حاوية، مما يساهم بخفض تكاليف النقل، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لـ "MSC مينا" 23,656 حاوية قياسية، بطول كلي 400 متر, وعرض 61 متراً، وغاطس 16,5 متراً, وتتميز "MSC مينا" بقدرتها على استيعاب 24 صفاً من الحاويات بارتفاع 13 حاوية لكل صف.

وأعلن ميناء الملك عبدالله مؤخراً عن إتمامه أكبر عملية تجارية من نوعها في تاريخ المملكة، مع تسلّمه 28 رافعة Liebherr من أحدث الرافعات في العالم، وذلك ضمن التحضيرات للبدء في المرحلة الجديدة من مشروع توسعة محطات الحاويات، وفق وكالة الأنباء السعودية.

يشار أن ميناء الملك عبدالله يتميز ببنية تحتية قوية ومتطورة تشمل أرصفة حاويات بعمق 18 متراً وهي الأعمق في العالم، كما أنه مزود بأكبر الرافعات في العالم وأكثرها تطوراً، والتي تستخدم أحدث التقنيات وتتمتع بطاقة رفع تصل إلى 65 طناً, وقدرة على مناولة 25 حاوية، بما يُمكن الميناء من تقديم الخدمات لسفن الحاويات العملاقة حالياً ومستقبلاً.