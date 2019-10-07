عبد المجيد عبد الله يلغي حفله في السعودية

كشف نجل الفنان عبد المجيد عبد الله، اليوم الاثنين، عن عدم استطاعة والده إحياء حفله في موسم الرياض 2019 بالمملكة العربية السعودية، بسبب وعكة صحية تعرض لها مؤخراً جعلته طريح الفراش.

وطمأن نجل عبد المجيد عبد الله الجمهور حول الحالة الصحية لوالده، مؤكداً أنه في حال تعافيه سيعود بقوة إلى المسرح، قائلاً في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق "سناب شات": "لكل من سألني عن الوالد بطمنكم كجمهوره ومتى ما يكون جاهز يظهر على المسرح صدقوني ما هيبخل عليكم"، مؤكداً أن "جمهوره غالي عليه كتير وأتوقع أنكم تعرفون".

وجاء هذا المقطع التوضيحي من نجل النجم السعودي بعد الأخبار التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي حول غيابه عن "موسم الرياض" لأسباب قيل بأنها صحية.

وبدوره، عبر الفنان راشد الماجد عبر عن أسفه لغيابه ونشر تغريدة على تويتر قال فيها: "ألف سلامة عليك يا بو عبدالله يا ملك الساحة الفنية"، وفق مجلة لها.

ومن جهتهم، تفاعل الجمهور مع فيديو نجل عبد المجيد عبد الله متمنين له الشفاء العاجل، وأن يعود إلى الساحة الفنية بصحة جيدة، ويشعل موسم الرياض بأغانيه المعبرة.