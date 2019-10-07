شاهد أول ظهور رسمي لخليفة عبد العزيز الفغم مرافقًا الملك سلمان

ظهر اليوم الأحد العميد سعد بن مسفر القحطاني، مرافقًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلفًا لحارسه الشخصي، اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الذي استشهد الأسبوع الماضي على يد صديقه خلال شجار تخلله إطلاق نار في جدة بحادثة صدمت المجتمع السعودي.

وظهر القحطاني اليوم برفقة الملك سلمان، خلال استقباله وفدًا سودانيًا، ضم رئيس المجلس السيادي، اللواء عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك. وتداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من تعميم صادر عن إدارة شؤون الضباط برئاسة الحرس الملكي في المملكة، يقضي بتكليف القحطاني قائدا لقوة الحرس الخاص، اعتبارا من 29 سبتمبر وحتى إشعار آخر.

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