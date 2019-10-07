أفادت مصادر أن الشاهد الرئيسي في واقعة الإھمال الطبي بمستشفى الملك فیصل بالطائف قبل نحو 6 أشهر، والتي تسببت في استئصال الغدتین التناسلیتین لأحد الأطفال، غادر المملكة بشكل نهائي.
وبّينت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الشاهد الرئيسي قدم تقريراً عن حالة الطفل يؤكد التأخر لوقت طويل في إسعافه، الأمر الذي تسبب في فشل الغدة ومن ثم إزالتها. ولفتت إلى أن أسرة الطفل تترقب تحديد موعد للنظر في القضية بعد وصولها للهيئة الشرعية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: الشاهد الرئيسي بقضية استئصال الغدتین التناسلیتین لطفل بالطائف يغادر المملكة نهائياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.