مصادر: الشاهد الرئيسي بقضية استئصال الغدتین التناسلیتین لطفل بالطائف يغادر المملكة نهائياً

أفادت مصادر أن الشاهد الرئيسي في واقعة الإھمال الطبي بمستشفى الملك فیصل بالطائف قبل نحو 6 أشهر، والتي تسببت في استئصال الغدتین التناسلیتین لأحد الأطفال، غادر المملكة بشكل نهائي.

وبّينت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الشاهد الرئيسي قدم تقريراً عن حالة الطفل يؤكد التأخر لوقت طويل في إسعافه، الأمر الذي تسبب في فشل الغدة ومن ثم إزالتها. ولفتت إلى أن أسرة الطفل تترقب تحديد موعد للنظر في القضية بعد وصولها للهيئة الشرعية.