سدد نصف إجمالي فاتورة الكهرباء في 5 خطوات

أعادت السعودية للكهرباء التذكير بأنه بالإمكان سداد نصف إجمالي المبلغ عبر تطبيق البنك. وأوضحت الكهرباء كما يلي: 1- اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة. 2- اختيار الشركة السعودية للكهرباء. 3- إدخال رقم الحساب. Advertisements 4- النقر مرتين على المبلغ السابق وإزالته. 5- إدخال المبلغ الجديد المراد سداده. وتابعت الكهرباء، في سياق آخر، أنه يمكن استعراض الفاتورة الإلكترونية وطباعتها، من خلال الموقع على الرابط هنا بالدخول على خدمات المشتركين، ثم خدمات الفواتير، وبعدها اختيار استعراض الفاتورة الإلكترونية، أو من خلال تطبيق “الكهرباء”.

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