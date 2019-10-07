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محطة ومسار بديلان لمحطة قطار الحرمين المحترقة بجدة

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أوضحت مصادر أن محطة قطار الحرمين بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، ستكون المحطة البديلة لمحطة السليمانية المحترقة، اعتباراً من 30 أكتوبر الجاري، مشيرةً إلى بدء العمل في إنشاء مسار بديل مؤقت للقطار كي لا يمر بالمحطة المحترقة. وأضافت المصادر، أن محطة قطار الحرمين بمطار المؤسس ستخدم سكان جدة ريثما يعاد ترميم المحطة المحترقة، وستبدأ بـ30 رحلة أسبوعياً لتصل لـ80 رحلة في نهاية العام.

فيما أكدت مصادر أخرى، أن إحدى الشركات المختصة بدأت في إنشاء مسار بديل مؤقت لقطار الحرمين، دون الحاجة للمرور بمحطة السليمانية المحترقة، وذلك في المنطقة الواقعة بين مبنى محطة السليمانية وطريق الحرمين من الجهة الشرقية للمسار الأصلي. وكانت محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بجدة، تعرضت الأسبوع الماضي لحريق اندلع في سقف مبنى المحطة، ما أدى لتوقف قطار الحرمين، بسبب الأضرار التي تعرضت لها المحطة وبعض أجزاء مسار القطار.

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