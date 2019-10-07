السعودية اليوم / سياحة الأحساء تنظم ورشة عمل للمحافظة على البيئة بعنوان "لا تترك أثر"



الأحساء 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء أمس، ورشة عمل للمحافظة على البيئة بعنوان "لا تترك أثر" ، وذلك في متحف الأحساء.

وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء المهندس عمر بن أحمد الفريدي، أن الورشة تهدف إلى المحافظة على البيئة من خلال المرافق العامة، كالمتنزهات والشواطئ، أو التخييم في الصحاري، داعياً المتنزهين والراغبين بالتخييم إلى الألتزام بالتخطيط والإستعداد المسبق للرحلة، واختيار المسارات ومواقع التخييم، والمحافظة على الحياة الفطرية .

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13:45ت م

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