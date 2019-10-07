السعودية اليوم / "البيئة" تسعى لتوطين تقنيات الزراعة العمودية بالمملكة



الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

أكد مدير الإدارة العامة للثروة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سليمان الخطيب، أن الوزارة تسعى لتوطين تقنيات الزراعة العمودية وإدخال أصناف زراعية ذات قيمة اقتصادية وغذائية عالية في السوق السعودي.

وأوضح الخطيب خلال زيارته لمقر شركة بنلتي في سان فرانسسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، برفقة وفد من المملكة ضم ممثلين من الخطوط

وبين أنه يمكن عبر هذه التقنية التحكم في الإضاءة ومركبات التغذية لزيادة المكونات الغذائية وتحسين الطعم والقوام وزيادة مدة حفظ المنتجات الزراعية التي تعد صحية وآمنة وخالية من متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى.

وأشار الخطيب إلى أنه طُرح على طاولة المناقشات إنشاء مزرعتين للزراعة العمودية بالمملكة تديرها شركة بنلتي، وتوقيع اتفاقية إطارية بين شركة بنلتي والخطوط السعودية للتموين لاستفادة الأخيرة من منتجات هذه المزارع لتموين وجبات الركاب.

// انتهى //

13:45ت م

0095



الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسأكد مدير الإدارة العامة للثروة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سليمان الخطيب، أن الوزارة تسعى لتوطين تقنيات الزراعة العمودية وإدخال أصناف زراعية ذات قيمة اقتصادية وغذائية عالية في السوق السعودي.وأوضح الخطيب خلال زيارته لمقر شركة بنلتي في سان فرانسسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، برفقة وفد من المملكة ضم ممثلين من الخطوط السعودية للتموين برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للخدمات سلطان البوق، أن الزيارة هدفت إلى مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين لتوطين تقنيات الزراعة العمودية وإدخال أصناف زراعية ذات قيمة اقتصادية وغذائية عالية مثل الكرنب الصيني وأوراق الخردل الياباني والشمر وأوراق الشمندر وأنواع الخس المختلفة في السوق المحلي.وبين أنه يمكن عبر هذه التقنية التحكم في الإضاءة ومركبات التغذية لزيادة المكونات الغذائية وتحسين الطعم والقوام وزيادة مدة حفظ المنتجات الزراعية التي تعد صحية وآمنة وخالية من متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى.وأشار الخطيب إلى أنه طُرح على طاولة المناقشات إنشاء مزرعتين للزراعة العمودية بالمملكة تديرها شركة بنلتي، وتوقيع اتفاقية إطارية بين شركة بنلتي والخطوط السعودية للتموين لاستفادة الأخيرة من منتجات هذه المزارع لتموين وجبات الركاب.// انتهى //13:45ت م0095

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البيئة" تسعى لتوطين تقنيات الزراعة العمودية بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.