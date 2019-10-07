السعودية اليوم / الجيش التونسي يوقف 15 مهاجراً غير شرعي في منطقة الذهيبة



تونس 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

أوقف الجيش التونسي، 15 مهاجراً غير شرعي في منطقة الذهيبة التابعة لمحافظة تطاوين جنوب تونس.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن المهاجرين يحملون جنسيات إفريقية وكانوا يعتزمون دخول تونس بعد اجتيازهم للحدود الليبية بطريقة غير شرعية.

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13:43ت م

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