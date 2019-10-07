السعودية اليوم / فرع وزارة النقل بتبوك يزيل مخلفات الأمطار التي شهدتها مراكز أملج



أملج 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

تابعت فرق الطوارئ وآليات فرع وزارة النقل بتبوك ممثلة في إدارة الطرق والنقل بضباء، أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج، التي تسببت بتساقط الصخور وانجرافات على طريق أملج - العيص وطلعة السهلة.

وأوضح مدير إدارة الطرق والنقل بضباء المهندس عبدالله العمري أن أعمال الفرع مستمرة طوال العام للتأكد من سلامة الطرق خصوصًا أوقات الأمطار التي غالبًا ما تخلف تجمعات مائية وأتربة وانجرافات وتساقطًا للصخور بسبب جريان المياه.

وأكد العمري أن الفرق قامت بمسح الطريق وتحديد المواقع التي تضررت من السيول وتم نقل الآليات والمعدات إليها وتم التنسيق مع الجهات المعنية في تأمين الطريق وإزالة الأضرار مباشرة، مشيرًا إلى أن العمل ما زال جاريًا في أعمال الردميات ومعالجة الانجرافات والنحورات والانهيارات التي أحدثتها السيول.

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13:41ت م

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