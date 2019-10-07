السعودية اليوم / الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بنجران تطلق ملتقى التوظيف الأول



نجران 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران اليوم، المرحلة الأولى من مراحل ملتقى التوظيف، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، وذلك بمقر الإدارة الرئيسي.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار، أن الملتقى الذي يمتد ليومين، يأتي ضمن مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لبرامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠، لإتاحة التواصل المباشر بين الباحث عن العمل من خريجي المنشآت التدريبية وصاحب العمل، والإسهام في توفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية للخريجين لتعزيز توطين مختلف القطاعات، وتعميق وعي الخريجين بمفاهيم البيئة المهنية والقيم التي تتصل بأخلاقيات سوق العمل.

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13:34ت م

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