السعودية اليوم / "قياس" يقيم ورشة عمل بعنوان "القياس القائم على المنهج" الأربعاء القادم



الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، يوم الأربعاء القادم، إقامة ورشة عمل بعنوان "القياس القائم على المنهج"، وذلك بمقر المركز بالرياض.

وتستهدف الورشة التي تقدم مجانًا، المعلمات وقائدات المدارس والمشرفات التربويات، بهدف تنمية مهارات المتدربات على استخدام القياس.

وتشمل الورشة عدة محاور منها : التعريف بمنهجية القياس القائم على المنهج، وخطوات التطبيق، ومزايا الاستخدام، إضافة إلى المقارنة بين الاختبارات في نهاية الفصل الدراسي مع

CBM.

وتأتي الورشة امتدادا لبرنامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدمه مركز "قياس"، ويسهم في تطوير القدرات والمهارات، وكذلك في تطوير التعليم والمجتمع، ويمكن متابعة جميع الورش التي تُطرح من خلال حسابات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال بوابة المركز الإلكترونية www.qiyas.org .

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13:33ت م

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