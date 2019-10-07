السعودية اليوم / أمريكيان وبريطاني يفوزون بجائزة نوبل للطب لعام 2019



ستوكهولم 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

أعلن معهد كارولينسكا السويدي في ستوكهولم اليوم فوز الأمريكيين ويليام كايلن وجريج سيمنزا والبريطاني سير بيتر راتكليف بجائزة نوبل للطب لعام 2019، عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين، وتتكيف مع مستوياته.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن لجنة الجائزة قولها إن معرفة هذه الآليات مهمة لعلاج أمراض عديدة، مضيفة أن هذا الاكتشاف مهد الطريق لإستراتيجيات واعدة للغاية لمكافحة فقر الدم والسرطانات والعديد من الأمراض الأخرى.

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13:23ت م

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