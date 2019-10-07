السعودية اليوم / الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالشرقية تدشن خدماتها للمرضى بالأحساء



الأحساء 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

دشنت الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "ترابط" أمس، خدماتها للمرضى في المحافظة, بحضور وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري, وذلك في مقر غرفة الأحساء.

ووقع رئيس مجلس الإدارة لجمعية ترابط زيد العيسى، ومدير الشؤون الصحية بالأحساء عبدالحميد العمير خلال التدشين، مذكرة تفاهم بين الجانبين.

وأشاد الدكتور قيس المبارك في كلمة، بالجهود التي تبذلها الجمعية، حاثاً الحضور على الإسهام في نجاح "ترابط" وسط المجتمع الأحسائي.

وشاهد الحضور خلال التدشين، فيلماً عن خدمات الجمعية المقدمة.

بعد ذلك دشن وكيل المحافظة برنامج الخدمات الإلكترونية لمحافظة الأحساء.

وتعد توسع جمعية " ترابط" في خدمات المرضى وإبرام اتفاقية في محافظة الأحساء قفزة نوعية من خلال خدمة أكبر شريحة من المرضى المحتاجين في مدن ومحافظات المنطقة الرئيسة.

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13:17ت م

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