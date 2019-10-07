- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إنقاذ مقيم من انفجار غضروفي بمستشفى الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إنقاذ مقيم من انفجار غضروفي بمستشفى الملك خالد
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
تمكن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن من إنقاذ مقيم يبلغ من العمر 40 عاماً، حيث كان يعاني من تنميل وآلام مزمنة في كلتا قدميه.
وتم إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة للمريض وتبين بعد ذلك عن وجود انفجار غضروفي، مما استدعى الفريق المختص لإجراء تدخل جراحي عاجل، حيث تكللت العملية بفضل الله بالنجاح.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ مقيم من انفجار غضروفي بمستشفى الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.