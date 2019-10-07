إنقاذ مقيم من انفجار غضروفي‎ بمستشفى الملك خالد

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

تمكن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن من إنقاذ مقيم يبلغ من العمر 40 عاماً، حيث كان يعاني من تنميل وآلام مزمنة في كلتا قدميه.

وتم إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة للمريض وتبين بعد ذلك عن وجود انفجار غضروفي، مما استدعى الفريق المختص لإجراء تدخل جراحي عاجل، حيث تكللت العملية بفضل الله بالنجاح.







