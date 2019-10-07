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#وظائف نسائية شاغرة في هيئة المقاولين بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة المقاولين من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل) عن توافر وظائف شاغرة بمسمى (مصمم جرافيك) للنساء للعمل في مدينة الرياض.
واشترطت الهيئة في وظيفة “مصمم جرافيك” أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها /نظم معلومات، لا يشترط توفر الخبرة، دوام كامل / فترة صباحية.
وأشارت هيئة المقاولين إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي: ( هنا ).
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