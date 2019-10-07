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تحذيرات من ثغرة تتيح التحكم عن بعد في شريحة الهواتف الذكية
متابعات الخليج 365 - متابعة
حذر باحثون في أمن المعلومات، من ثغرة خطيرة تتيح للمخترقين التحكم عن بعد في شرائح خطوط الهواتف الذكية، من خلال اختراق تطبيق متصفح الإنترنت اللاسلكي على الشريحة.
وتحمل هذه الثغرة الخطيرة، اسم WIBattack، حيث تعمل الثغرة من خلال إرسال المخترق لرسالة نصية SMS مُعدة بدقة عالية إلى هاتف الضحيّة.
وبعد عملية الاختراق يتم إرسال كل الأوامر المطلوب تنفيذها من جانب الهاتف في صورة رسائل نصيّة أيضًا، مثل عرض نصوص مكتوبة على هاتف الضحيّة وإجراء مكالمات صوتيّة وإرسال رسائل نصيّة بالإضافة إلى إمكانية تحديد مكانه جغرافيّاً.
وتسمح الثغرة للمخترق بتوجيه هاتف المستخدم عن بعد لزيارة مواقع ويب مزيفة وتحمل أكواداً خبيثة قد تتسبب في اشتراك الضحية في العديد من الخدمات مقابل مبالغ مالية طائلة دون موافقته أو إدراكه لحدوث ذلك.
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