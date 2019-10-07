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2019-10-07 إصابات بحادث مروري في مكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة شهدت العاصمة المقدسة، صباح اليوم الاثنين، حادثاً مرورياً بعد جسر العوالي باتجاه الهدا؛ أدى إلى إعاقة الحركة المرورية بالطريق. Advertisements وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن الحادث أسفر عنه عدد من الإصابات. وعلى الفور باشرت الجهات المختصة الحادث، وجارٍ العمل على إعادة الحركة المرورية لوضعها الطبيعي.







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