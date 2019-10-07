شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في تونس تستقبل «السيامي» الليبي تمهيداً لنقلهما إلى الرياض والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك)
استقبلت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تونس، التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد الجميني، تمهيداً لنقلهما إلى المملكة للنظر في إمكان إجراء عملية فصل لهما.
وسخرت السفارة كامل طاقتها لتأمين دخول عائلتي الطفلين إلى الأراضي التونسية قادمين من ليبيا.
وقدم والد التوأم السيامي بشير الجميني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على إتاحة الفرصة لتلقي ابنيه العناية والاهتمام والرعاية في المملكة.
بدوره، شدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي، على أن عملية نقل التوأم السيامي الليبي تأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
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