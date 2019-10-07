«الخارجية»: لا علاقة لنا باتصالات «النصب» و«الاحتيال» و«الاستيلاء على الأموال»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أوضحت وزارة الخارجية أنه نظراً لتلقيها شكاوى من بعض المواطنين والمقيمين تفيد بتلقيهم اتصالات هاتفية من مجهولين يدعون بأنهم من موظفي الوزارة، يطلبون خلالها دفع مبالغ مالية مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات والأوراق الرسمية، فقد أكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب، أنه لا علاقة لوزارة الخارجية بتلك الاتصالات التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة. وبين السفير كاتب أن وزارة الخارجية تؤكد على المواطنين والمقيمين ضرورة الحذر من التجاوب مع مثل هذه الاتصالات، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية كافة ضد تلك الممارسات المشبوهة.



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