السعودية | الخارجية السعودية: اتصالات نصب واحتيال لا علاقة لنا بها

شكرا لقرائتكم الخارجية السعودية: اتصالات نصب واحتيال لا علاقة لنا بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت وزارة الخارجية السعودية، أن شكاوى من بعض المواطنين والمقيمين وردت تفيد بتلقيهم اتصالات هاتفية من مجهولين يدعون بأنهم من موظفي الوزارة، يطلبون خلالها دفع مبالغ مالية مقابل توفير القبول الجامعي أو التصديق على الشهادات والأوراق الرسمية.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور سعود بن صالح كاتب، أنه لا علاقة لوزارة الخارجية بتلك الاتصالات التي تهدف للنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن السفير كاتب، قوله إن وزارة الخارجية تحذر المواطنين والمقيمين من التجاوب مع مثل هذه الاتصالات، مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية كافة ضد تلك الممارسات المشبوهة.