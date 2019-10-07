، الحصيني يتوقع أمطارًا متفاوتة اليوم تشمل الرياض وتبوك ،

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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أن أمطارًا متفاوتة سوف تشهدها عدة مناطق من المملكة؛ منها العاصمة الرياض وتبوك.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع -إن شاء الله- اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء "متفرقة" من مناطق: (مكة، والمدينة، والرياض، وتبوك، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان).
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، كذلك على أجزاء من مناطق: (تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية)؛ في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.الطقس حالة الطقس أمطار الرياض تبوك الأرصاد
الحصيني يتوقع أمطارًا متفاوتة اليوم تشمل الرياض وتبوكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-07
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أن أمطارًا متفاوتة سوف تشهدها عدة مناطق من المملكة؛ منها العاصمة الرياض وتبوك.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع -إن شاء الله- اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء "متفرقة" من مناطق: (مكة، والمدينة، والرياض، وتبوك، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان).
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، كذلك على أجزاء من مناطق: (تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية)؛ في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
12:38 PM
قال: تستمر حتى ليلة الثلاثاء وتكون ما بين خفيفة إلى غزيرة
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أن أمطارًا متفاوتة سوف تشهدها عدة مناطق من المملكة؛ منها العاصمة الرياض وتبوك.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع -إن شاء الله- اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء "متفرقة" من مناطق: (مكة، والمدينة، والرياض، وتبوك، والقصيم، وحائل، والجوف، والشمالية، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان).
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، كذلك على أجزاء من مناطق: (تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية)؛ في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
، الحصيني يتوقع أمطارًا متفاوتة اليوم تشمل الرياض وتبوك ،
المصدر : الخليج 365
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