، ورم في المخ يُدخل ستينيًّا في غيبوبة وذووه يناشدون بالعلاج ،

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ناشد ابن مواطن في عقده السابع، نقل والده إلى مستشفى متخصص بالخارج، بعد تدهور حالته الصحية بسبب ورم في المخ بمرحلته الرابعة، ودخوله في غيبوبة شبه مستمرة.
وقال ابنه "سلطان المالكي" لـ"الخليج 365": اكتشف لدى والدي حسين بن محسن ورم في المخ في مرحلته الرابعة خضع لعملية جراحية وجلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي قبل رمضان إلى الآن.
وأضاف: بدأت حالته في تدهور كبير منذ قرابة 5 أشهر؛ فهو في شبه غيبوبة لا يعلم عن أحد، وبالجهد يصحو مرة واحدة في اليوم لإعطائه سوائل، وقد بدأ يختنق بها، ولا يتحرك، ولديه ضعف شديد في جهته اليسرى بعد العملية.
وتابع: "والدي في منتصف عقده السابع، ويعول 9 بنات، وإننا نناشد المسؤولين نقله لمستشفى متخصص بالخارج، بعد عجز مستشفى الحرس الوطني عن تقديم الرعاية المناسبة.. "الخليج 365" تحتفظ بعنوان التواصل والتقارير الطبية.ورم مستشفى
ورم في المخ يُدخل ستينيًّا في غيبوبة وذووه يناشدون بالعلاجعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-10-07
ناشد ابن مواطن في عقده السابع، نقل والده إلى مستشفى متخصص بالخارج، بعد تدهور حالته الصحية بسبب ورم في المخ بمرحلته الرابعة، ودخوله في غيبوبة شبه مستمرة.
وقال ابنه "سلطان المالكي" لـ"الخليج 365": اكتشف لدى والدي حسين بن محسن ورم في المخ في مرحلته الرابعة خضع لعملية جراحية وجلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي قبل رمضان إلى الآن.
وأضاف: بدأت حالته في تدهور كبير منذ قرابة 5 أشهر؛ فهو في شبه غيبوبة لا يعلم عن أحد، وبالجهد يصحو مرة واحدة في اليوم لإعطائه سوائل، وقد بدأ يختنق بها، ولا يتحرك، ولديه ضعف شديد في جهته اليسرى بعد العملية.
وتابع: "والدي في منتصف عقده السابع، ويعول 9 بنات، وإننا نناشد المسؤولين نقله لمستشفى متخصص بالخارج، بعد عجز مستشفى الحرس الوطني عن تقديم الرعاية المناسبة.. "الخليج 365" تحتفظ بعنوان التواصل والتقارير الطبية.
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
12:12 PM
ابنه لـ"الخليج 365": يعول 9 بنات وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير
ناشد ابن مواطن في عقده السابع، نقل والده إلى مستشفى متخصص بالخارج، بعد تدهور حالته الصحية بسبب ورم في المخ بمرحلته الرابعة، ودخوله في غيبوبة شبه مستمرة.
وقال ابنه "سلطان المالكي" لـ"الخليج 365": اكتشف لدى والدي حسين بن محسن ورم في المخ في مرحلته الرابعة خضع لعملية جراحية وجلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي قبل رمضان إلى الآن.
وأضاف: بدأت حالته في تدهور كبير منذ قرابة 5 أشهر؛ فهو في شبه غيبوبة لا يعلم عن أحد، وبالجهد يصحو مرة واحدة في اليوم لإعطائه سوائل، وقد بدأ يختنق بها، ولا يتحرك، ولديه ضعف شديد في جهته اليسرى بعد العملية.
وتابع: "والدي في منتصف عقده السابع، ويعول 9 بنات، وإننا نناشد المسؤولين نقله لمستشفى متخصص بالخارج، بعد عجز مستشفى الحرس الوطني عن تقديم الرعاية المناسبة.. "الخليج 365" تحتفظ بعنوان التواصل والتقارير الطبية.
، ورم في المخ يُدخل ستينيًّا في غيبوبة وذووه يناشدون بالعلاج ،
المصدر : الخليج 365
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