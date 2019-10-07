محمد بن مسعود - الدمام - مصدر في المجلس الوزاري: الهدف زيادة تدفق الشحن التجاري أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل، اليوم، تجديد الاتحاد الأوروبي دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن. وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل: تم تكريس مساهمة من حوالى 4.46 مليون يورو لمدة عام. وأضاف: الهدف هو زيادة تدفق الشحن التجاري إلى اليمن، وتعزيز قدرة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش والانتشار في موانئ الحديدة والسليف ورأس عيسى، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية استكهولم، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.الاتحاد الأوروبي اليمن بروكسل 07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 12:59 PM مصدر في المجلس الوزاري: الهدف زيادة تدفق الشحن التجاري Advertisements الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للآلية الأممية للتفتيش في اليمن الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للآلية الأممية للتفتيش في اليمن أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل، اليوم، تجديد الاتحاد الأوروبي دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن. وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل: تم تكريس مساهمة من حوالى 4.46 مليون يورو لمدة عام. وأضاف: الهدف هو زيادة تدفق الشحن التجاري إلى اليمن، وتعزيز قدرة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش والانتشار في موانئ الحديدة والسليف ورأس عيسى، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية استكهولم، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. الكلمات المفتاحية ، الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للآلية الأممية للتفتيش في اليمن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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