محمد بن مسعود - الدمام - إقامة مباريات دور 64 خلال شهر نوفمبر المقبل سحبت صباح اليوم، قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي وضعت بطل النسخة الماضية (فريق التعاون) في مواجهة فريق اللواء. وستقام مباريات هذا الدور خلال الفترة من 3 وحتى 10 نوفمبر. وجاءت القرعة على النحو التالي: - عفيف vs النصر - الاتحاد vs الرياض - طبرجل vs الشباب - الأهلي vs الجندل - وج vs الفيصلي - الحزم vs الدرع - التقدم vs الاتفاق - عكاظ vs الفيحاء - الشرق vs الوحدة - الانتصار vs الفتح - التعاون vs اللواء - الحجاز vs ضمك - الهلال vs عرعر - القيصومة vs أبها - الشعلة vs الصقور - الساحل vs أحد - هجر vs الرائد - الجبيل vs العدالة - الجبلين vs الثقبة - القادسية vs الروضة - العربي vs الباطن - نجران vs الخلود - المجزل vs طويق - الصفا vs الكوكب - الأنصار vs البكيرية - النهضة vs الأخدود - جدة vs حطين - الجيل vs الأنوار - الطائي vs الوشم - النجوم vs العروبة - العين vs السد - الدرعية vs الخليجقرعة كأس الملك دور ال64 بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 12:43 PM إقامة مباريات دور 64 خلال شهر نوفمبر المقبل Advertisements مواجهات هادئة في قرعة كأس الملك.. تعرّف عليها مواجهات هادئة في قرعة كأس الملك.. تعرّف عليها سحبت صباح اليوم، قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي وضعت بطل النسخة الماضية (فريق التعاون) في مواجهة فريق اللواء. وستقام مباريات هذا الدور خلال الفترة من 3 وحتى 10 نوفمبر. وجاءت القرعة على النحو التالي: - عفيف vs النصر - الاتحاد vs الرياض - طبرجل vs الشباب - الأهلي vs الجندل - وج vs الفيصلي - الحزم vs الدرع - التقدم vs الاتفاق - عكاظ vs الفيحاء - الشرق vs الوحدة - الانتصار vs الفتح - التعاون vs اللواء - الحجاز vs ضمك - الهلال vs عرعر - القيصومة vs أبها - الشعلة vs الصقور - الساحل vs أحد - هجر vs الرائد - الجبيل vs العدالة - الجبلين vs الثقبة - القادسية vs الروضة - العربي vs الباطن - نجران vs الخلود - المجزل vs طويق - الصفا vs الكوكب - الأنصار vs البكيرية - النهضة vs الأخدود - جدة vs حطين - الجيل vs الأنوار - الطائي vs الوشم - النجوم vs العروبة - العين vs السد - الدرعية vs الخليج ، مواجهات هادئة في قرعة كأس الملك.. تعرّف عليها ،

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