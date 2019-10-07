السعودية | هبوط أسعار النفط إلى 58.13 دولارا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هبوط أسعار النفط إلى 58.13 دولارا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:32 مساءً, 7 أكتوبر 2019 م المناطق - الرياض هبط سعر برميل نفط التعاقدات الآجلة لخام مزيج برنت ،اليوم ، بمقدار 24 سنتا إلى 58.13 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بمقدار 12 سنتاً إلى 52.69 دولاراً أمريكياً.

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