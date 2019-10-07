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2019-10-07 الصحة تستطلع الآراء حول مسودة لائحة نظام المؤسسات الصحية الخاصة متابعات الخليج 365 - الرياض دعت وزارة الصحة المهتمين لمشاركة آرائهم حول مسودة لائحة نظام المؤسسات الصحية الخاصة. Advertisements ونشرت الصحة على حسابها الرسمي بموقع التواصل “تويتر” بريداً اليكترونياً خاصة لإرسال المواطنين آراءهم وهو : [email protected] للاطلاع على المسودة: كما وضعت وزارة الصحة مسودتها للاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: (هنا).







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