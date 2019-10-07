3 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن.. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط

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3 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب متابعات الخليج 365.. التسجيل مستمر عبر هذا الرابط
50 مليار دولار مبالغ مودعة منذ انطلاق البرنامج
متابعات الخليج 365 - الرياض
لم يتبق سوى 3 أيام تقريباً على إيداع الدعم للدفعة الـ23 من حساب متابعات الخليج 365، والتي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس المقبل.
ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.
وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، في وقت سابق، أن الدعم الخاص بالدفعة الـ23 سيتم إيداعه في حسابات المستفيدين يوم الخميس المقبل 10 أكتوبر.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال.
وأضاف أن إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة الـ21 (شهر أغسطس) أكثر من 370 مليون ريال.
وأضاف القحطاني: “أن أرباب الأسر الذين حصلوا على الدفعة الأخيرة 2.2 مليون رب أسرة، لديهم 8.7 مليون تابع، فيما بلغ عدد المستقلين 1.5 مليون مستفيد، منهم 781 ألف مستفيدة مستقلة، و718 ألف مستفيد مستقل”.
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