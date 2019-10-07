الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر موقع وزارة العمل…

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب أمر تتيحه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، إذ توفر للمواطنين إمكانية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب بشكل مجاني عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى أحد فروع مكاتب العمل بالمملكة، والمساعدة المقطوعة هي عبارة عن برنامج يهدف إلى تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المنخفض، وهي أحد برامج الضمان الاجتماعي التي تهدف إلى مساعدة المواطنين على العيش في حياة كريمة.

خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الكثير من الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد على المواطنين، ومن أهم هذه الخدمات، خدمة المساعدة المقطوعة، ونوفر لكم اليوم طريقة سهلة وسريعة للاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر الإنترنت عبر الضغط على اسم الموقع.

بعد ظهور صفحة الموقع الرئيسية، ومن قائمة خدمات الوزارة، قم بالضغط على خيار (الضمان الاجتماعي).

ثم اضغط على خدمة المساعدة المقطوعة.

بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة مثل رقم السجل المدني، ورقم الطلب.

ثم أدخل كود الأرقام الظاهر أمامك على الشاشة؛ للتحقق من الاستخدام البشري.

في النهاية، اضغط على زر عرض.

ستلاحظ ظهور كافة المعلومات المتعلقة بالمساعدة المقطوعة.

برنامج المساعدة المقطوعة

المساعدة المقطوعة هي عبارة عن خدمة تُقدمها وزارة العمل بالمملكة السعودية، وتهدف إلى تقديم الكثير من المساعدات المالية إلى الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، وتوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافراها في الأسر التي ترغب في الحصول على المساعدة المقطوعة، ولابد من تقديم جميع الأوراق التي تثبت احتياج الأسرة للدعم؛ لضمان وصول الدعم للأسر المستحقة.

الفئات المُستحقة لدعم المساعدة المقطوعة

لا يُمكن الحصول على المساعدة المقطوعة بهدف تسديد الديون الخاصة للمُتقدم، بل يتم توجيه الدعم للأسرة الفقيرة وأصحاب الدخل المنخفض، وتوجد بعض الفئات التي تستحق المساعدة المقطوعة، ومن هذه الفئات: