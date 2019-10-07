شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكرم أسرة شهيد سوداني لإنقاذه مواطناً في المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كرم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أسرة الشهيد محمد عبدالمحمود محمد إدريس (سوداني الجنسية) تقديراً لما قام به من إنقاذ مواطن في المدينة المنورة.

وسلم مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، اليوم (الاثنين)، المكافأة المالية بمكتبه.

من جانبه، عبر (عم المقيم) محمود النعيم عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على هذا التكريم غير المستغرب على قيادة المملكة.